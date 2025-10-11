Введите ваш ник на сайте
Рабинер определил, кто должен возглавить «Спартак»

Сегодня, 15:15
3

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер высказался о поиске нового тренера для клуба.

«Я – ЗА ИВИЧА В «СПАРТАКЕ».

После дерби с ЦСКА Деяна Станковича, как мы знаем, не уволили. Но, насколько понимаю, не потому, что решили дать ему время до зимы, а поскольку резонно рассудили – какой смысл отправлять его в отставку, не имея полноценной замены сразу? Ведь отставка – это и назначение. Убирать Деяна, чтобы сделать и.о. Ненада Сакича и ждать, пока найдут нового главного – путь бессмысленный, и в этом я с боссами «Спартака» согласен.

Не думаю, что у Станковича есть еще какая-то перспектива в «Спартаке». Он, как уходящий президент США, – «хромая утка». Три пропущенных мяча в первые 17 минут матча с ЦСКА, похоже, поставили в этом вопросе окончательную точку. Хотя, может, она уже стояла и раньше – но победа в дерби выглядела его последним шансом перевернуть ситуацию. Никакого поступательного движения в этом сезоне, как и весной, не было, хорошие матчи (а они с такими футболистами неизбежны) перемежались средними и плохими, а периодические истерики у бровки только ломали команде и так неустойчивую психологию.

Другое дело, зачем было переподписывать в межсезонье с ним контракт до 2027 года, если после слабой весны ни в чем уже не были до конца уверены, и теперь, соответственно, платить более весомую неустойку? Так сейчас был бы последний сезон его контракта, а теперь – предпоследний. Но «Спартаку», сменившему уже неисчислимое количество тренеров за последние 22 года, не привыкать тратить на это деньги. Дольше всех подряд работал Карпин в первый приход – три года и месяц. При том что, на парадоксе, он к моменту прихода и тренером-то не был, получив лицензию Pro только – сейчас специально проверил – в декабре 2010-го...

А из остальных с 2003-го по 2025-й за два года – и то чуть – зашел только чемпион Каррера. А всего за это время было 19 полноценных главных тренеров плюс и.о. вроде Рианчо и Слишковича. Ну катастрофа же. Потому что между количеством тренеров и трофеев всегда есть обратная пропорциональность.

Кто следующий? При всего шести очках отставания от первого места многое еще можно наверстать. Только для этого нужен тренер. Состав-то собрали. Скажете – Максименко «плывет», и это правда. Но ведь и чемпионами при Каррере становились, при всем уважении к Артему Реброву, не с Дасаевым.

Из трех вариантов, которые называются как наиболее вероятная замена Станковичу, – серб Владимир Ивич, бельгиец Филипп Клеман и испанец Луис Гарсия, – мне однозначно больше всех нравится Ивич.

Адаптирован к РПЛ, показал в «Краснодаре», что может эффективно работать и гнуть свою линию. Не романтик и не «сухарь», выработал нормальный баланс между игрой и результатом. Правда, в то же время не обаяшка, и ждать, что влюбит в себя аудиторию красивыми словами, не стоит. Но мне – не знаю, как вам – это и не надо.

Я бы согласился с Владимиром Быстровым и сделал всe, чтобы договориться с Лучано Спаллетти, но этот вариант, однозначно очень дорогой, никто не называет. А из тех трех, что звучат, Ивич мне точно кажется самым оптимальным. Правда, поди его еще вытащи из Эмиратов, где он работает с «Аль-Айном».

Клеман выигрывал трофеи, но только в родной Бельгии, то есть не доказал, что способен быть эффективным в иноязычной среде. Гарсия, который, как говорят, первая креатура спортивного директора Кахигао, – специалист по выводу команд из второго в первый испанский дивизион. Чуть-чуть другие задачи и психология, чем то, что нужно для чемпионства, правда? То есть в тысячный раз – эксперименты, тыкание пальцем в небо: а вдруг теперь попадем?

Пока и Клеман (все знакомство которого с российским футболом ограничивается работой с Головиным в «Монако», где тренер ничего особенного не добился – третье место за полсезона в 2021/22 и шестое – в полном 2022/23, после чего отставка), и Гарсия поймут, куда из Западной Европы попали, пройдет еще куча времени. Ивичу для этого потребуются дни.

Российские варианты в «Спартаке», как я понимаю, вообще не рассматриваются, так что о них мы и не говорим, тем более что на поверхности из тех, кто не при деле, никого и нет», – написал Рабинер.

  • «Спартак» после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в активе.
  • У Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.
  • В ближайшем туре «Спартак» примет «Ростов».

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Аль-Айн Спартак Ивич Владимир
Интерес
1760187069
НУ описал то,что и другие говорят.А чей в этом приоритет-неважно.Решать будет Кахигао, пока его самого не порешат.
Ответить
