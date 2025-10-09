Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России

Юрий Семин оценил заочную перебранку между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

На этой неделе Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Во-первых, почему он обязан с ним соглашаться? Это спорное решение, поэтому и мнение у Карпина яркое.

Думаю, это нормальная ситуация – в спорах рождается истина», – сказал Семин.