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  • Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России

Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России

9 октября 2025, 20:44
7

Юрий Семин оценил заочную перебранку между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

  • Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
  • «Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.
  • На этой неделе Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Во-первых, почему он обязан с ним соглашаться? Это спорное решение, поэтому и мнение у Карпина яркое.

Думаю, это нормальная ситуация – в спорах рождается истина», – сказал Семин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Семин Юрий Карпин Валерий Дегтярев Михаил
Комментарии (7)
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crf57
1760032072
Странный у нас министр спорта. Слишком молодой,отсюда и непомерные амбиции.Наверное поэтому его Путин уволил с губернатора.
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Foxitkuban
1760033541
Что тренер, что министр. Понтов больше, чем веса.
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Plyash
1760035943
Министр пусть финансами занимается , что бы деньги вовремя и по назначению распределялись , а затем доходили на места . А в тренерские , клубные дела ему не хрен соваться с его ослиными мозгами , на земле люди сами разберутся .
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Интерес
1760040431
У нас в спорах рождается мордобой и следующая за ним пьянка.Как акт примирения.Желательно, на бюджетные деньги.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1760067186
Сейчас в спорах рождаются только штрафы и уголовные срока. Семина и Карпину уважение,как и фанам Зенита за баннер.
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