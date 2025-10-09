Генич тремя словами описал Черчесова

Комментатор Константин Генич оценил работу Станислава Черчесова в «Ахмате».

«Даже самые отъявленные скептики, которые сомневались, в каком состоянии и куда вернeтся Черчесов в РПЛ, предполагали, что будет более статусная, мощная, амбициозная команда, чем «Ахмат». Но Черчесов, засучив рукава, сразу начал с победы над «Зенитом» и выдал впечатляющую серию из семи матчей подряд без поражений.

Команда управляема. Да, были неудачи в Кубке, но в чемпионате «Ахмат» продемонстриировал очень хорошую форму, очень сбалансированную игру, и видно, что команда впитала и продолжает впитывать идеи главного тренера.

Черчесов – очень требовательный, амбициозный, авторитарный тренер, и команда его слушается, бежит, добилась неплохого прогресса под его руководством», – сказал Генич.