В ЦСКА прояснили ситуацию с истекающим контрактом Мойзеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил инсайд о скором продлении контракта с защитником Мойзесом.

«Мы очень близки к продлению соглашения с Мойзесом. На этой неделе прилетает его агент. Надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе.

Срок контракта? В общей сложности, сколько у Мойзеса осталось по действующему контракту, и сколько мы хотим добавить, это будет 4-летний контракт (до лета 2029 года)», – сказал Бабаев.