В ЦСКА прояснили ситуацию с истекающим контрактом Мойзеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил инсайд о скором продлении контракта с защитником Мойзесом.
«Мы очень близки к продлению соглашения с Мойзесом. На этой неделе прилетает его агент. Надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе.
Срок контракта? В общей сложности, сколько у Мойзеса осталось по действующему контракту, и сколько мы хотим добавить, это будет 4-летний контракт (до лета 2029 года)», – сказал Бабаев.
- Действующий контракт Мойзеса истекает следующим летом.
- Он в ЦСКА с августа 2022 года после трансфера из «Интернасьонала».
- Статистика бразильца: 124 матча, 5 голов, 9 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Sport24