ЦСКА продлил контракт с основным защитником

ЦСКА согласовал новый контракт с бразильским защитником Мойзесом.

30-летний футболист будет связан с армейцами договором до 2029 года.

В нем прописаны бонусы за победу в РПЛ, FONBET Кубке России и даже за выход в общий этап Лиги чемпионов.