ЦСКА продлил контракт с основным защитником

ЦСКА согласовал новый контракт с бразильским защитником Мойзесом.
30-летний футболист будет связан с армейцами договором до 2029 года.
В нем прописаны бонусы за победу в РПЛ, FONBET Кубке России и даже за выход в общий этап Лиги чемпионов.
- Предыдущий контракт Мойзеса истекал следующим летом.
- Он в ЦСКА с августа 2022 года после трансфера из «Интернасьонала».
- Статистика бразильца: 122 матча, 5 голов, 9 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова