Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев объяснил, почему «Спартак» не уволил Станковича

Сегодня, 09:35
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о происходящем в «Спартаке».

  • В начале недели московский клуб сменил генерального директора.
  • Сергей Некрасов был назначен вместо Олега Малышева.
  • При этом главного тренера Деяна Станковича решили пока не увольнять.

– Опять пошли слухи о возможном уходе Станковича. Нужно ли «Спартаку» менять тренера?

– Этот вопрос надоел. Сейчас в клуб пришел новый руководитель, это главное. Ему надо сначала вникнуть в работу.

Сейчас точно не до главного тренера, надо разобраться с позициями людей в клубе, штатным расписанием, а уже потом переходить к спортивному блоку.

Впопыхах новый руководитель такие решения принимать не будет. Если убирать тренера, то всегда встает вопрос, на кого его менять.

В нормальном клубе есть спортивный директор, который отвечает за спортивную составляющую. И если есть проблемы с тренером, то они решаются не в одночасье. Идет постоянная работа, у спортивного директора должны быть контакты со всеми потенциальными кандидатами на случай, если произойдет отставка.

Ведется работа, есть определенные договоренности, контакты, что на случай, если будет вакансия, ты первый или второй номер в списке. Мы этого всего не знаем.

На данный момент, я не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Тем более, если это будет иностранец без опыта работы в России, то будет вообще странное решение.

Команда, в принципе, играет. Правда не так стабильно. Сиюминутных решений от нового руководителя не жду.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти 1
Черданцев оценил потерю очков «Зенита» с «Акроном»
Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1759992888
Тупость Чердака уже не удивляет.
Ответить
bset
1759993121
Да готовят почву для Мостового. Нужно упасть настолько, чтобы любой дурак смог улучшить результат. И тут появляется Царь и все чинит и собирает лавры все себе. Договорнячок, в общем.
Ответить
aldo conte
1759994452
Всезнайка Чурбанцев в своём репертуаре. Несет всякую хрень. Мели Емеля - твоя неделя.
Ответить
Artemka444
1759995200
Чердаку пора на пенсию Застой полный, никого нового на горизонте Всё одно и тоже Дичь полная на матч тв
Ответить
Константин-Шапкин-google
1759997650
Он не видит, он не ждёт! Значит всё отлично
Ответить
VVM1964
1760003239
"– Этот вопрос надоел." - какая замечательная и мудрая мысль !!!...
Ответить
andr45
1760005397
А почему «Динамо» не уволит Карпушу-дорогущу? «Динамо» делит с «Ахматом» 8-9-е место в РПЛ с 15 очками в 11 турах. Отставание от лидирующего ЦСКА – 9 баллов. А почему «Zénite » не уволит Семака? «Zénite» занимает- 4е место в РПЛ с 20 очками в 11 турах. Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.
Ответить
Главные новости
«Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе
13:30
В ЦСКА прояснили ситуацию с истекающим контрактом Мойзеса
13:23
Стало известно, сколько денег «Барселона» должна за трансферы
13:15
Капитан «Ахмата» объяснил, почему не купил квартиру в Грозном
13:07
Семин прокомментировал лидерство ЦСКА в РПЛ
12:48
2
Зенитовец Жерсон инициировал переговоры с бразильским клубом
12:24
4
Мостовой озвучил свою позицию по старту тренерской карьеры
12:03
2
Садулаев объяснил, почему летом не перешел из «Ахмата» в ЦСКА
11:54
Быстров прошелся по Станковичу: «Насколько надо быть слабым тренером?»
11:36
Фабрицио Романо сообщил о сотрудничестве Пирло с российской компанией
11:28
Все новости
Все новости
Четыре представителя РФС вошли в комитеты ФИФА
12:36
3
Sport.es тремя словами описал Кисляка из ЦСКА
12:12
1
Мостовой озвучил свою позицию по старту тренерской карьеры
12:03
2
Садулаев объяснил, почему летом не перешел из «Ахмата» в ЦСКА
11:54
Педро высказался о том, что «Зенит» не отпустил его на молодежный ЧМ
11:45
2
Быстров прошелся по Станковичу: «Насколько надо быть слабым тренером?»
11:36
Фабрицио Романо сообщил о сотрудничестве Пирло с российской компанией
11:28
Определен лучший тренер РПЛ в сентябре
11:20
4
Аленичев сказал, где видит Глушакова после завершения карьеры
11:11
«Зенит» нацелился на 17-летнего бразильского таланта
10:58
3
Талалаев знал, что «Балтика» успешно стартует в РПЛ: «Еще в июле сказал руководству»
10:41
2
Зенитовец Педро не включил «Спартак» в число главных конкурентов по РПЛ
10:32
8
Кучаев охарактеризовал Карпина
10:23
Канчельскис оценил дебютный вызов Умярова в сборную России
10:10
4
Педро прокомментировал нахождение «Зенита» вне топ-3 РПЛ
09:51
Черданцев объяснил, почему «Спартак» не уволил Станковича
09:35
7
Быстров определил позицию, требующую усиления в «Динамо»
09:27
Экс-жена Аршавина: «Когда речь заходит о деньгах, он резко перестает общаться»
09:09
4
Педро из «Зенита» впервые высказался о несостоявшемся переходе в саудовский клуб
08:56
5
Кучаев назвал два условия для возвращения в ЦСКА
08:08
2
Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»
00:36
2
Илья Мэддисон составил оптимальный состав «Динамо»: «Карпину придется убрать всех своих дружков»
00:12
5
Масалитин определил цену на Глебова из ЦСКА: «Меньше – не вижу смысла»
Вчера, 23:48
1
Семин назвал условие для победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:23
Миранчук пожаловался после прибытия в расположение сборной России
Вчера, 22:58
1
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
Вчера, 22:48
3
Аленичев сказал, чего не хватает карьере Глушакова
Вчера, 22:31
2
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 