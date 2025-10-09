Черданцев объяснил, почему «Спартак» не уволил Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о происходящем в «Спартаке».

В начале недели московский клуб сменил генерального директора.

Сергей Некрасов был назначен вместо Олега Малышева.

При этом главного тренера Деяна Станковича решили пока не увольнять.

– Опять пошли слухи о возможном уходе Станковича. Нужно ли «Спартаку» менять тренера?

– Этот вопрос надоел. Сейчас в клуб пришел новый руководитель, это главное. Ему надо сначала вникнуть в работу.

Сейчас точно не до главного тренера, надо разобраться с позициями людей в клубе, штатным расписанием, а уже потом переходить к спортивному блоку.

Впопыхах новый руководитель такие решения принимать не будет. Если убирать тренера, то всегда встает вопрос, на кого его менять.

В нормальном клубе есть спортивный директор, который отвечает за спортивную составляющую. И если есть проблемы с тренером, то они решаются не в одночасье. Идет постоянная работа, у спортивного директора должны быть контакты со всеми потенциальными кандидатами на случай, если произойдет отставка.

Ведется работа, есть определенные договоренности, контакты, что на случай, если будет вакансия, ты первый или второй номер в списке. Мы этого всего не знаем.

На данный момент, я не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Тем более, если это будет иностранец без опыта работы в России, то будет вообще странное решение.

Команда, в принципе, играет. Правда не так стабильно. Сиюминутных решений от нового руководителя не жду.