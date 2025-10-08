Введите ваш ник на сайте
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»

Сегодня, 14:50
1

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление о положительном влиянии футбола в условиях сложных геополитических процессов.

  • Российские команды отстранены от международных турниров более 3,5 лет – санкции ввели через несколько дней после начала СВО на Украине.
  • Бан в отношении Израиля не введен до сих пор, несмотря на почти два года боевых действий в секторе Газа.

«Мы преодолели беспрецедентные кризисы, бросили вызов традициям и стали сильнее, чем когда-либо. Мы преодолели войны, эпидемии и экономические потрясения, но европейский футбол окреп, его дух напоминает гладиаторский.

Мы проявили мужество, когда решили реформировать клубные соревнования, и это было вознаграждено, потому что принесло пользу как на поле, так и за его пределами.

Европа устанавливает стандарты для мирового футбола, и извне предпринимались попытки реформировать наш вид спорта, но мы никогда не будем организовывать соревнования только для 12 клубов. Футбол должен быть инклюзивным, чтобы у каждого был шанс выиграть лучшие турниры.

Мы продвигаем инклюзивный футбол, который служит опорой в трудные времена, которые мы переживаем. На фоне политических и социальных кризисов нам нужно что-то, что объединяет нас.

Футбол играет эту роль, и мы должны сохранить его», – сказал Чеферин на собрании Ассоциации европейских футбольных клубов.

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Чеферин Александер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1759927314
Если "Футбол должен быть инклюзивным", то почему ты-сучёнок лёг вместе со своей шушарой под Трампа!?
Ответить
