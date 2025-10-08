Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году

Директор по коммуникациям Конфедерации бразильского футбола Фабио Сейшас высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

– Возможен ли матч сборных Бразилии и России в следующем году?

– Нет. Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен.

Также хочу отметить, что в последнее время, особенно летом, муссировалась тема возможной игры между сборными Бразилии и России в этом году. Однако на данный момент мы не рассматриваем этот вариант – никаких переговоров между федерациями не ведется ни на каких уровнях.

– А возможна ли эта игра после чемпионата мира или в 2027 году?

– Посмотрим. Переговоров по этой теме с российской стороной нет. Все зависит от календаря и будущих планов нашей сборной. Поэтому давайте не забегать вперед. Сейчас говорить об этом слишком рано – график матчей после чемпионата мира и на 2027 год пока не формировался.