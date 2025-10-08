Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году

Сегодня, 12:32

Директор по коммуникациям Конфедерации бразильского футбола Фабио Сейшас высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

– Возможен ли матч сборных Бразилии и России в следующем году?

– Нет. Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен.

Также хочу отметить, что в последнее время, особенно летом, муссировалась тема возможной игры между сборными Бразилии и России в этом году. Однако на данный момент мы не рассматриваем этот вариант – никаких переговоров между федерациями не ведется ни на каких уровнях.

– А возможна ли эта игра после чемпионата мира или в 2027 году?

– Посмотрим. Переговоров по этой теме с российской стороной нет. Все зависит от календаря и будущих планов нашей сборной. Поэтому давайте не забегать вперед. Сейчас говорить об этом слишком рано – график матчей после чемпионата мира и на 2027 год пока не формировался.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Бразилия занимает 6-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.

Еще по теме:
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России 3
Кафанов отреагировал на желание Израиля переманить вратаря сборной России
Сафонов рассказал о первом дне в сборной России 4
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Бразилия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
12:32
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
12:08
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
11:33
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
1
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Все новости
Все новости
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Реакция Умярова на вызов в сборную России
6 октября
1
Названо условие для проведения матча России с США
1 октября
8
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»
30 сентября
5
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
29 сентября
5
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
24 сентября
3
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
24 сентября
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
10 сентября
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
9 сентября
9
Названы два ключевых полузащитника сборной России
9 сентября
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
9 сентября
Григорян сравнил сборную России с Испанией
9 сентября
Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России
9 сентября
3
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
7 сентября
8
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
7 сентября
3
Комментарий Карпина после разгрома Катара
7 сентября
2
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей
7 сентября
2
ВидеоОбзор матча Катар – Россия голы и лучшие моменты (Видео)
7 сентября
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар
7 сентября
19
Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»
7 сентября
1
ФотоКлаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
7 сентября
Россия забила Катару 3 гола в первом тайме
7 сентября
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России
7 сентября
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром: 7 сентября
7 сентября
3
Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России
6 сентября
3
Карпин сказал, какой состав будет у сборной России в игре с Катаром
6 сентября
3
Где смотреть матч Катар – Россия: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2025
6 сентября
Реакция Мостового на ничью сборной России с Иорданией
5 сентября
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 