Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»

Сергей Игнашевич заявил о готовности возглавить «Оренбург».

46-летний специалист ранее тренировал «Торпедо» и «Балтику».

«Оренбург» уволил Владимира Слишковича.

Сообщалось, что клуб выбирает между Игнашевичем, Александром Кержаковым и Владимиром Федотовым.

Также была информация о скором назначении в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова из «КАМАЗа».

– Нет, предложения нет.

– И не будет?

– И не будет, думаю.

– Если бы поступило, ты бы рассмотрел?

– Конечно. Я хочу работать в РПЛ.