Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»

Сергей Игнашевич заявил о готовности возглавить «Оренбург».
- 46-летний специалист ранее тренировал «Торпедо» и «Балтику».
- «Оренбург» уволил Владимира Слишковича.
- Сообщалось, что клуб выбирает между Игнашевичем, Александром Кержаковым и Владимиром Федотовым.
- Также была информация о скором назначении в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова из «КАМАЗа».
– Нет, предложения нет.
– И не будет?
– И не будет, думаю.
– Если бы поступило, ты бы рассмотрел?
– Конечно. Я хочу работать в РПЛ.
Источник: Smol FM