Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»

Сегодня, 19:19
9

Российский тренер Сергей Ташуев критически высказался о пенсионной системе в стране.

«Справедливы ли пенсии в России? Безусловно, только на пенсию россиянам прожить очень сложно, нереально.

Приходится использовать накопления или же надеяться на помощь детей и родственников. Люди точно заслужили достойную пенсию своим многолетним трудом.

Я работаю уже столько лет, у меня были очень серьезные зарплаты, я очень много налогов заплатил.

Возникает вопрос: а почему я получаю сумму, как все остальные? Где мои деньги? Я же не воровал, а просто работал и получал хорошую зарплату.

К тому же мою пенсию еще и не повышают. Хотелось бы, чтобы система была более индивидуальной, а не на автомате работала. Видимо, этим нужно более скрупулезно заниматься, а я в эту тему не углублялся.

Мне вот государство сверху платит 1500 рублей за то, что у меня есть несовершеннолетний ребенок. Такой вот подарок», – заявил 66-летний Ташуев.

  • В мае тренер покинул «Ахмат».
  • На прошлой неделе от его назначения отказался «Факел».
  • В 2024 году Ташуев говорил, что размер его пенсии – 21 тысяча рублей.

Еще по теме:
Ташуев прокомментировал возможное назначение в «Оренбург» 2
Предсказан новый тренер «Оренбурга» 3
Ташуев знает, как «Сочи» спастись от вылета: «Я подскажу, как это делается» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1759855314
Молчи Серега, молчи - а то и последнее отберут !!!...
Ответить
Интерес
1759855387
Как говорят в народе :"Кто на что учился"...
Ответить
Desma
1759856370
" Где мои деньги?" Серёга твои деньги там где и у всех остальных-простых смертных. Тебе государство установило индивидуальный пенсионный коэффициент в размере — 145,69 рубля. Живи, радуйся и ни в чём себе не отказывай. В 2026 году обещают увеличить в феврале — до 163,03 рубля, в апреле — до 168,57 рубля.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
2
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения
18:35
2
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
18:27
Все новости
Все новости
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»
19:50
1
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
9
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
21
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство
18:51
4
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
1
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»
18:18
5
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме
18:06
2
Сафонов назвал лучшего российского тренера
17:56
Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка
17:43
3
В «Рубине» рассказали о стоимости Даку
17:31
Колосков оценил запрет русского языка в украинском футболе
17:17
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России
17:05
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
16:45
26
Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России
16:37
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам проигранного дерби с «Локомотивом»
16:29
1
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
9
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
12
21-летний футболист ЦСКА: «Я хочу в сборную России»
15:30
5
Карпин отреагировал на информацию о конфликте с экс-главой «Динамо»
15:15
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
15:00
1
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
14:48
10
Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов
14:38
11
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
3
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Акроном»
14:14
12
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
3
Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол
13:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 