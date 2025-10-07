Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»

Российский тренер Сергей Ташуев критически высказался о пенсионной системе в стране.

«Справедливы ли пенсии в России? Безусловно, только на пенсию россиянам прожить очень сложно, нереально.

Приходится использовать накопления или же надеяться на помощь детей и родственников. Люди точно заслужили достойную пенсию своим многолетним трудом.

Я работаю уже столько лет, у меня были очень серьезные зарплаты, я очень много налогов заплатил.

Возникает вопрос: а почему я получаю сумму, как все остальные? Где мои деньги? Я же не воровал, а просто работал и получал хорошую зарплату.

К тому же мою пенсию еще и не повышают. Хотелось бы, чтобы система была более индивидуальной, а не на автомате работала. Видимо, этим нужно более скрупулезно заниматься, а я в эту тему не углублялся.

Мне вот государство сверху платит 1500 рублей за то, что у меня есть несовершеннолетний ребенок. Такой вот подарок», – заявил 66-летний Ташуев.