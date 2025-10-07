Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов

Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов

Сегодня, 14:38
6

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов встал на защиту голкипера «Спартака» Александра Максименко.

  • Спартаковец пропустил 17 голов в 11 матчах РПЛ – в среднем 1,55 мяча за игру.

– Максименко как оцените?

– Неоднозначно. Голы ему забивают, команда безобразно просто играет в обороне, к нему претензий нет.

С Иорданией он был лучшим, все вопросы снял. После этого не могли не вызвать. Команда теряет очки не из‑за него, он берет свои мячи, играет хорошо. Остальные вопросы к тренерам «Спартака».

– Над чем нужно работать Максименко?

– Не смотрим на место в таблице, отбираем по качеству игры вратаря. Кроме одной ошибки за отрезок, он делает все правильно.

То же у Митрюшкина, «Спартак» и «Локомотив» пропускают много, но вратари не виноваты. Вратари играют хорошо, сейвов много.

У них одинаковая ситуация с Антоном, в обоих клубах проблемы с обороной.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр Кафанов Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1759837356
Мы видимо разные матчи смотрим, ГДЕ они - эти сейвы ???!!!(((... Давно перестал выручать даже во вполне рабочих ситуациях !!!(((...
Ответить
FFR
1759838737
Выше головы не прыгнешь, как говорится. Максименко лучше не станет.
Ответить
...уефан
1759838814
...Профанов ты, а не Корефанов!...
Ответить
Artemka444
1759839247
Смешной
Ответить
FWSPM
1759839321
игра максименко это просто позорище! полностью деградировал из за отсутствия конкуренции
Ответить
ilich55
1759840829
У бестолковых вратарей всегда виновата оборона. Вратарь должен работать с обороной, а не стоять в рамке и наблюдать за перемещением мяча. У нас ни один вратарь не умеет играть на выходах, поскольку их не учат этому. Возьмите Яшина, Рудакова, Маслаченко, Дасаева, Мышкина.... все они успешно играли на перехватах. Нынешние типичные калиточники......
Ответить
