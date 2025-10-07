Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов встал на защиту голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Спартаковец пропустил 17 голов в 11 матчах РПЛ – в среднем 1,55 мяча за игру.

– Максименко как оцените?

– Неоднозначно. Голы ему забивают, команда безобразно просто играет в обороне, к нему претензий нет.

С Иорданией он был лучшим, все вопросы снял. После этого не могли не вызвать. Команда теряет очки не из‑за него, он берет свои мячи, играет хорошо. Остальные вопросы к тренерам «Спартака».

– Над чем нужно работать Максименко?

– Не смотрим на место в таблице, отбираем по качеству игры вратаря. Кроме одной ошибки за отрезок, он делает все правильно.

То же у Митрюшкина, «Спартак» и «Локомотив» пропускают много, но вратари не виноваты. Вратари играют хорошо, сейвов много.

У них одинаковая ситуация с Антоном, в обоих клубах проблемы с обороной.