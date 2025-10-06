Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не против, чтобы «Спартак» возглавил Владимир Ивич.

Серб – основной кандидат для «Спартака».

Ивич, тренирующий «Аль-Айн» из ОАЭ, выразил согласие вернуться в Россию.

«Спартак» может уволить Деяна Станковича в ближайшее время.

«Андрей Талалаев достоин назначения. Но я слышал про Ивича. Это хороший тренер, у него может получиться в «Спартаке». Здесь нужно мыслить стратегически, а не только тактически. Необходим сильный ход, как в свое время был у братьев Старостиных, когда пригласили Бескова.

Я сейчас не сравниваю его с Талалаевым, но, на мой взгляд, «Спартаку» сейчас нужен такой тренер, как Андрей. Но пока они не созрели до таких мудрых решений. Так что если позовут Ивича, то будет хорошо», – сказал Губерниев.