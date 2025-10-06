Ташуев прокомментировал возможное назначение в «Оренбург»

Тренер Сергей Ташуев не против возглавить «Оренбург».

– Меня в последнее время куда только не сватали. Из «Оренбурга» со мной никто не связывался. Это нормальный клуб, у него стабильное положение в чемпионате России. Там можно работать, почему нет? Будет предложение, а дальше последует моя реакция. Если поступит предложение от «Оренбурга», конечно, пообщаюсь с руководством.

– Как оцените состав команды?

– У «Оренбурга» состав второй восьмерки. Понятно, что у команды тяжелый период. У «Оренбурга» была немного другая селекция, так как они рассчитывали на ФНЛ. В команде есть хорошие молодые футболисты.