«Спартак» объявил о новом назначении

Новым генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.

«Сергей Некрасов – выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. Его трудовой путь развивался в финансовом секторе, с начала 1990-х годов он занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет.

С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом «Газпромбанка», курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».

Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора «Спартака»!» – говорится в сообщении клуба.