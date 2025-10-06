«Спартак» объявил о новом назначении

Новым генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.
«Сергей Некрасов – выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. Его трудовой путь развивался в финансовом секторе, с начала 1990-х годов он занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.
В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет.
С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом «Газпромбанка», курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.
Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».
Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора «Спартака»!» – говорится в сообщении клуба.
- Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.