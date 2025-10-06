Введите ваш ник на сайте
«Спартак» объявил о новом назначении

Сегодня, 13:11
16

Новым генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.

«Сергей Некрасов – выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. Его трудовой путь развивался в финансовом секторе, с начала 1990-х годов он занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение десяти лет.

С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом «Газпромбанка», курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».

Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора «Спартака»!» – говорится в сообщении клуба.

  • Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
Константин-Шапкин-google
1759745749
Вопрос: кто его назначил? Запах газа это уже сомнительно
Ответить
Semenycch
1759745757
Поменяли одного нефтесоса на другого? Таким как он что бы не сосать, газ, нефть, жидкие удобрения или еще что, сами додумайте в меру испорченности, лишь бы большие деньги платили!
Ответить
Интерес
1759746039
КАк говорил мой однокашник по кличке Гога(царствие ему небесное и земля пухом): "Готов руководить чем угодно,но только БОЛЬШИМ,будь-то Большой театр, или большой противолодочный корабль".Так и тут. Прощай,"Спартак"!!!
Ответить
FWSPM
1759747024
очередная говорящая голова которая ни на что не будет влиять. Так что не имеет значения кого они там назначили
Ответить
ScarlettOgusania
1759747253
теперь попрут "бизнес-проекты" с газпрём-банком...)) еще и с ветеранами Спартака играл в футбол, "футбольный человек" по Ловчеву пришёл в Спартак...
Ответить
ilich55
1759747349
"Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом" Читаешь и не можешь понять это что за набор регалий? Очень похоже на некролог. Не хватает одного глагола - БЫЛ, БЫЛА.
Ответить
FFR
1759747534
Будем надеяться, что теперь Спартак попрёт, обыграет всех подряд.))
Ответить
Хулиганин
1759747899
Ну вот теперь точно будет ГазМяс
Ответить
SLADE2019
1759750360
Единственное, что я вижу положительного за годы правления Лукойла, так это то, что Спартак стал по настоящему частным клубом, что большая редкость для нашего футбола. С серьезнейшем финансированием. Вместе с тем, за годы этого правления лишь одно чемпионство. Титулы (даже левые, например карпинский) можно по пальцам одной руки пересчитать. Вывод: как не крути лукойловская эра, так себе. И то, что стал теперь руководителем Некрасов, ничего не поменяется. Ну не могут в Лукойле футбольным клубом топового уровня управлять.
Ответить
Cleaner
1759754832
Продолжит БАБЛО ПИЛИТЬ. Это единственное, что он умеет.)))
Ответить
Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона
17:21
Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»
17:09
Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»
16:48
1
«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу
16:38
8
ФотоПоявилась фотография нового гендиректора «Спартака» в шарфе ЦСКА
16:16
10
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
15:46
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
