Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о поражении команды от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.

Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.

«Спартак» отстает на 6 очков.

«Перед дерби я ставил на два варианта – либо повторится что-то похожее на «Динамо» – «Локомотив», либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чeм была проблема «Спартака» в первом тайме. Кто-то не добежал, кто-то не подсказал. ЦСКА этим и воспользовался.

Хорошо, что «Спартак» забил мяч, весь второй тайм они давили. У меня всe время было впечатление, что «Спартак» сейчас сравняет, это было бы здорово. Но не получилось, надо отдать должное армейцам, они молодцы. Здорово, что такие игры есть. Пенальти спорный был, другой бы судья, может, не дал бы его. Но о судьях говорить бесполезно.

Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. А «Спартаку» надо отдать должное, что при 0:3 почти перевернули игру. За Игоря Акинфеева волнительно. У Торопа, конечно, были нервишки. Он вышел в таком моменте, когда «Спартак» начал давить. Было пару моментов, когда он сыграл неудачно. Но надо похвалить ЦСКА, что выдержали ту фору, которую дал «Спартак», – сказал Мостовой.