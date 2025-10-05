Введите ваш ник на сайте
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА

Вчера, 21:50
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о поражении команды от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Перед дерби я ставил на два варианта – либо повторится что-то похожее на «Динамо»«Локомотив», либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чeм была проблема «Спартака» в первом тайме. Кто-то не добежал, кто-то не подсказал. ЦСКА этим и воспользовался.

Хорошо, что «Спартак» забил мяч, весь второй тайм они давили. У меня всe время было впечатление, что «Спартак» сейчас сравняет, это было бы здорово. Но не получилось, надо отдать должное армейцам, они молодцы. Здорово, что такие игры есть. Пенальти спорный был, другой бы судья, может, не дал бы его. Но о судьях говорить бесполезно.

Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. А «Спартаку» надо отдать должное, что при 0:3 почти перевернули игру. За Игоря Акинфеева волнительно. У Торопа, конечно, были нервишки. Он вышел в таком моменте, когда «Спартак» начал давить. Было пару моментов, когда он сыграл неудачно. Но надо похвалить ЦСКА, что выдержали ту фору, которую дал «Спартак», – сказал Мостовой.

«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби 6
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним 1
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мостовой Александр
Интерес
1759690681
Мостовой сегодня прям воплощение объективности.
Ответить
Александр.Т.
1759691209
Что то мысли выдавать стал по-другому нанял чтоли смс менеджера
Ответить
САДЫЧОК
1759692136
Вот такие лохматые пиарили Станковича, который является главным злом Спартака сейчас. Как можно не видеть очевидное?! У тебя горит команда- а ты держишь в составе разрушителя Умярова не умеющего играть в быстрый футбол. Во 2 тайме нужно было выпускать сразу вместо Умярова Маркиньоса - Мартинса, Заболотного, Левая! Как можно было убрать в концовке Барко?! Этого Станковича нужно было убирать не сейчас- а еще в мае!
Ответить
