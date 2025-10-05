РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»

«Балтика» в 11-м туре РПЛ обыграла дома «Динамо Мх». Решающий гол забил Брайан Хиль. Также отличился летний новичок Чинонзо Оффор.

Сегодня у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева день рождения. Ему исполнилось 53 года.

«Балтика» поднялась на пятое место, обогнав «Спартак» и догнав «Зенит». Махачкалинцы занимают 12-ю строчку.

У «Динамо Мх» прервалась серия из четырех матчей без поражений.

Команды впервые сыграли не вничью в официальном матче.