Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»

РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»

Вчера, 20:59
14

«Балтика» в 11-м туре РПЛ обыграла дома «Динамо Мх». Решающий гол забил Брайан Хиль. Также отличился летний новичок Чинонзо Оффор.

Сегодня у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева день рождения. Ему исполнилось 53 года.

«Балтика» поднялась на пятое место, обогнав «Спартак» и догнав «Зенит». Махачкалинцы занимают 12-ю строчку.

У «Динамо Мх» прервалась серия из четырех матчей без поражений.

Команды впервые сыграли не вничью в официальном матче.

Россия. Премьер-лига. 11 тур
Балтика - Динамо Мх - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Б. Хиль, 41 (с пенальти); 2:0 - Ч. Оффор, 90+1.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх» 1
Обзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду 16
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Балтика Спартак Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1759687358
Хорош хорош земляки!!! Маразму Бубнова привет!
Ответить
Интерес
1759687437
Отличное поздравление! 11 матчей , 20 очков,6 пропущенных голов, и всего один с игры. А "обчество" всё ждёт и ждёт провала "Балтики", особенно пострадавшие от неё... И регион не тот, и тренер не тот, и играет не так...
Ответить
ySS
1759688835
Не просто было бы Балтике без необязательного пенальти, но тем не менее с победой!
Ответить
Everest13
1759688933
Красавчики
Ответить
VVM1964
1759689374
«Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и догнала Зенит !!!...
Ответить
Айболид
1759689605
Балтику тащат судейки ( согласно интерпретации зыпырыфщиков ).
Ответить
Хулиганин
1759690441
Победила, это фигня. В день рождения Талалаева, ну такое себе. А вот обогнала Спартак, это мощь. Сезон удался.
Ответить
Vitaga
1759694757
на самом деле Балтика - самая организованная команда РПЛ. при не самом сильном составе организация игры и дисциплина игровая лучшая из всех. и это именно заслуга тренера
Ответить
Главные новости
Отставки в «Спартаке» после поражения от ЦСКА, травма Акинфеева, увольнение Слишковича, разгром «Барселоны» и другие новости
01:19
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
2
Лига 1. Мбаппе спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:1)
Вчера, 23:38
1
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
2
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
6
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
12
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
6
Все новости
Все новости
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
1
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
1
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
2
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
6
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
12
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
6
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
3
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
6
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
5
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
9
ВидеоСперцян записал обращение на фоне обвинений в расизме
Вчера, 20:37
12
Ливай обратился с просьбой к фанатам «Спартака» после поражения от ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Григорян определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 20:11
4
ВидеоГнев Барко после замены в дерби с ЦСКА
Вчера, 19:49
19
Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму
Вчера, 19:42
3
Информация от ЦСКА по травме Акинфеева
Вчера, 19:36
11
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
Вчера, 19:31
8
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА
Вчера, 19:13
4
Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:56
9
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:35
18
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:31
1
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
Вчера, 18:31
154
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
Вчера, 17:57
4
Предсказан новый тренер «Оренбурга»
Вчера, 17:49
3
Шпилевский – о возможном увольнении из «Пари НН»: «Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию»
Вчера, 17:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 