РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»

«Балтика» в 11-м туре РПЛ обыграла дома «Динамо Мх». Решающий гол забил Брайан Хиль. Также отличился летний новичок Чинонзо Оффор.
Сегодня у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева день рождения. Ему исполнилось 53 года.
«Балтика» поднялась на пятое место, обогнав «Спартак» и догнав «Зенит». Махачкалинцы занимают 12-ю строчку.
У «Динамо Мх» прервалась серия из четырех матчей без поражений.
Команды впервые сыграли не вничью в официальном матче.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Балтика - Динамо Мх - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Хиль, 41 (с пенальти); 2:0 - Ч. Оффор, 90+1.
Источник: «Бомбардир»