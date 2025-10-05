Введите ваш ник на сайте
  • Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА

Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА

Сегодня, 18:56
4

Телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (3:2).

  • ЦСКА забил 3 гола до 17-й минуты.
  • 1+1 оформил Данил Круговой.
  • ЦСКА возглавил таблицу РПЛ.

«Отличное дерби! Вот только!

«Спартаку» надо менять тренера. Выходить и делать по ходу каждого матча работу над ошибками – это странно.

И выбор игроков порой шокирует. «Спартаку» надо менять вратаря. Ну совсем не тянет!

Схему нельзя менять каждые десять минут. Ну см. про тренера.

ЦСКА надо бы научиться играть два тайма. И что-то надо делать с «физикой». Ну и смотреть, что там в итоге с Игорем Акинфеевым!» – написал Губерниев.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
ALEX ML
1759681575
Работа над ошибками доводит их до совершенства
Ответить
Томик
1759681690
Неужели Чистякова?
Ответить
Иван Петров 1986
1759682366
Губошлепа гнать нужно обязательно. Воздух будет на много чище.
Ответить
Dr Metal
1759682668
Губерниев пусть лыжи комментирует, футбол не его тема
Ответить
  • Читайте нас: 