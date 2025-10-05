Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА

Телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (3:2).

ЦСКА забил 3 гола до 17-й минуты.

1+1 оформил Данил Круговой.

ЦСКА возглавил таблицу РПЛ.

«Отличное дерби! Вот только!

«Спартаку» надо менять тренера. Выходить и делать по ходу каждого матча работу над ошибками – это странно.

И выбор игроков порой шокирует. «Спартаку» надо менять вратаря. Ну совсем не тянет!

Схему нельзя менять каждые десять минут. Ну см. про тренера.

ЦСКА надо бы научиться играть два тайма. И что-то надо делать с «физикой». Ну и смотреть, что там в итоге с Игорем Акинфеевым!» – написал Губерниев.