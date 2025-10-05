РПЛ. «Сочи» добился 1-й победы в сезоне, обыграв «Пари НН» (2:1)

«Сочи» в 11-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». Победный гол с добивания после нереализованного пенальти у Игнасио Сааведры, который в команде почти два года.

Это первая победа сочинцев в сезоне РПЛ, но команда остается на последнем месте. «Пари НН» идет строчкой выше.