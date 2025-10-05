РПЛ. «Сочи» добился 1-й победы в сезоне, обыграв «Пари НН» (2:1)

«Сочи» в 11-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». Победный гол с добивания после нереализованного пенальти у Игнасио Сааведры, который в команде почти два года.
Это первая победа сочинцев в сезоне РПЛ, но команда остается на последнем месте. «Пари НН» идет строчкой выше.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Сочи - Пари НН - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Ильин, 35; 1:1 - Х. Мануэль Боселли, 48; 2:1 - И. Сааведра, 55.
Незабитые пенальти: И. Сааведра, 55 - нет.
Источник: «Бомбардир»