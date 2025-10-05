Стали известны стартовые составы на матч 11 тура чемпионата России в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Виктор, Мойзес, Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов, Алвес, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Спартак»: Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

