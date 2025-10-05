Введите ваш ник на сайте
Казаков назвал следующего тренера сборной России

Сегодня, 14:55
2

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, кого он видит следующим тренером команды.

«Думаю, Михаил Галактионов следующий тренер сборной. Не завтра и не послезавтра. Но в обозримой перспективе. Почему?

Все очевидно. За спиной молодежка. Сейчас абсолютно российский «Локомотив», с самым низким бюджетом среди всех топ-клубов.

Прекрасен Данил Пруцев, которого потеряли в «Спартаке». Отлично работает идея игры в середине.

«Локо» держит удар. «Локо» играет в свой футбол, даже теряя лидеров.

И этот «Локомотив» умеет терпеть. Будь то недавняя серия из ничьих или ранние 1:0 против «Динамо», превратившиеся в 1:2», – написал Казаков.

  • Галактионов в «Локо» 3 года.
  • Сейчас команда лидирует в РПЛ.
  • У главного тренера сборной России Валерия Карпина контракт до лета 2028 года.

Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо» 2
Названы сроки возвращения Пиняева в состав «Локомотива»
Галактионов прокомментировал напряженную ситуацию с продлением Баринова
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Россия Галактионов Михаил Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Феликс Михайлов
1759666209
Галактионов ещё сыроват, он как яйцо всмятку.
Ответить
...уефан
1759666828
...до того времени, когда нам это будет интересно, ещё далеко...
Ответить
  • Читайте нас: 