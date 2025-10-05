Казаков назвал следующего тренера сборной России

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, кого он видит следующим тренером команды.

«Думаю, Михаил Галактионов следующий тренер сборной. Не завтра и не послезавтра. Но в обозримой перспективе. Почему?

Все очевидно. За спиной молодежка. Сейчас абсолютно российский «Локомотив», с самым низким бюджетом среди всех топ-клубов.

Прекрасен Данил Пруцев, которого потеряли в «Спартаке». Отлично работает идея игры в середине.

«Локо» держит удар. «Локо» играет в свой футбол, даже теряя лидеров.

И этот «Локомотив» умеет терпеть. Будь то недавняя серия из ничьих или ранние 1:0 против «Динамо», превратившиеся в 1:2», – написал Казаков.