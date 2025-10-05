Казаков назвал следующего тренера сборной России

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, кого он видит следующим тренером команды.
«Думаю, Михаил Галактионов следующий тренер сборной. Не завтра и не послезавтра. Но в обозримой перспективе. Почему?
Все очевидно. За спиной молодежка. Сейчас абсолютно российский «Локомотив», с самым низким бюджетом среди всех топ-клубов.
Прекрасен Данил Пруцев, которого потеряли в «Спартаке». Отлично работает идея игры в середине.
«Локо» держит удар. «Локо» играет в свой футбол, даже теряя лидеров.
И этот «Локомотив» умеет терпеть. Будь то недавняя серия из ничьих или ранние 1:0 против «Динамо», превратившиеся в 1:2», – написал Казаков.
- Галактионов в «Локо» 3 года.
- Сейчас команда лидирует в РПЛ.
- У главного тренера сборной России Валерия Карпина контракт до лета 2028 года.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова