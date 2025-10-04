Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти

РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти

Сегодня, 15:02
82

«Акрон» и «Зенит» обменялись голами в 11-м туре РПЛ. Забили Педро и Эдгар Севикян.

На 90+5 минуте у «Акрона» промахнулся с пенальти экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба – попал в перекладину.

«Зенит» упустил возможность возглавить таблицу. «Акрон» остается в зоне переходных матчей.

У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре. «Зенит» не проигрывает 12 матчей подряд.

В прошлом сезоне «Зенит» победил «Акрон» на выезде со счетом 5:0.

Россия. Премьер-лига. 11 тур
Акрон - Зенит - 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Педро, 11; 1:1 - Э. Севикян, 36.
Незабитые пенальти: А. Дзюба, 90+5; А. Дзюба, 90+5 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном» 3
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
Тедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем
Комментарии (83)
Вальдемар Запашный
1759581647
Реальный заголовок статьи: Зенит не проиграл Акрону. Спасибо Артёму Дзюбе, простил. Дуглас Сантос лучший игрок, сделал результат.
Ответить
jerry093
1759581747
выходные начинаются шикарно, еще бы зюба не промахнулся
Ответить
rash1959
1759582230
может сироже на трибуне посидеть, рядом со Станком? А вдруг лучше будет, Спартаку помогает.
Ответить
Everest13
1759582934
У Дзюбы нервишки не выдержали, он в мыслях то забил гол, и уже считай праздновал почти, но дрогнул.... В любом случае Акрон приостановил зенит и дал другим командам приоритет ....
Ответить
slavа0508
1759583401
Знатный отскок болотных ...Акрон молодцы ...Артёмка только подвёл ...
Ответить
slavа0508
1759583637
А тем временем идёт второй юбилейный сезон . с такой игрой болотные продлят юбилей ещё на год ...
Ответить
Чилим.
1759583813
«Зенит» не обыграл «Акрон»-смешно. Скорее Акрон позволил Зениту увести очко.
Ответить
Дубина
1759584508
Радость на фффсю неделю подарил нам ффффсем Акрон! Страна ликует. ЗПРФ. А пеноль то "шланг" не забил спецом(((((
Ответить
FWSPM
1759585742
Глядя в календарь где идут оренбург акрон и сочи нестолетним казалось что вот он наконец свет в тоннеле три победы в трех матчах и снова болтовня маразматика орлова про гегемонию суперзвезда глушков едет в барселону и вот это вот все. Ну а что по итогу? Очередной позорный отскок. Кто виноват и что делать?
Ответить
vvv123
1759587004
Семак и компания опять взялись за прошлое. Разогнать нужно всю компашку. Костя, ты где, или им подыгрываешь? Превратили футбол из честной игры в клоунаду!
Ответить
