РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти

«Акрон» и «Зенит» обменялись голами в 11-м туре РПЛ. Забили Педро и Эдгар Севикян.
На 90+5 минуте у «Акрона» промахнулся с пенальти экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба – попал в перекладину.
«Зенит» упустил возможность возглавить таблицу. «Акрон» остается в зоне переходных матчей.
У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре. «Зенит» не проигрывает 12 матчей подряд.
В прошлом сезоне «Зенит» победил «Акрон» на выезде со счетом 5:0.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Акрон - Зенит - 1:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Педро, 11; 1:1 - Э. Севикян, 36.
Незабитые пенальти: А. Дзюба, 90+5; А. Дзюба, 90+5 - нет.
Источник: «Бомбардир»