РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти

«Акрон» и «Зенит» обменялись голами в 11-м туре РПЛ. Забили Педро и Эдгар Севикян.

На 90+5 минуте у «Акрона» промахнулся с пенальти экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба – попал в перекладину.

«Зенит» упустил возможность возглавить таблицу. «Акрон» остается в зоне переходных матчей.

У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре. «Зенит» не проигрывает 12 матчей подряд.

В прошлом сезоне «Зенит» победил «Акрон» на выезде со счетом 5:0.