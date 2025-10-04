Стали известны стартовые составы на матч 11 тура чемпионата России в котором сыграют «Акрон» и «Зенит». Игра состоится 4 октября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Бокоев, Пестряков, Фернандес, Хосонов, Джаковац, Бистрович, Севикян, Дзюба, Кузьмин.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

