Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в национальную команду двух новичков.

– В сборную впервые вызван Наиль Умяров. Как прокомментируете его вызов?

– Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках.

Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке». Плюс, конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем.

Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе.

– Второй новичок – Мингиян Бевеев. Его вызов – отражение успешного выступления «Балтики» в чемпионате?

– Вызов Бевеева – прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты.

Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов – логичное следствие его игры.