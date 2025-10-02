Названа команда-лидер сезона РПЛ по пробитым пенальти

Позади десять туров РПЛ. РУСТАТ опубликовал статистику по исполненным пенальти.

«За десять туров команды пробили 31 пенальти, 25 из них завершились взятием ворот.

Чаще всего пенальти бил «Зенит» – пять раз.

В ворота «Сочи» 7 раз назначали пенальти – больше всех в лиге.

Только «Пари НН», «Сочи» и махачкалинское «Динамо» ни разу не били пенальти.

В ворота московского «Динамо», «Балтики» и «Ахмата» в текущем сезоне РПЛ не назначали пенальти», – написал источник.