Стало известно, почему Баринов еще не продлил контракт с «Локомотивом»

Вчера, 16:15
3

Представитель капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев считает, что со стороны клуба пока не было конструктивного предложения о продлении контракта.

– Что не устроило сторону игрока в первом предложении от «Локомотива»?

– Никакого первого раунда переговоров не было. Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать. Никакого предложения не было. Мы договорились о том, что мы более серьезно подготовимся и вернемся к переговорам.

Предложение – это ведь не только зарплата, это довольно большой список вопросов. И, скажем так, на первом же пункте, который был озвучен, мы сразу приняли решение, что нет смысла дальше разговаривать и обеим сторонам надо подготовиться.

– Когда будет продолжение переговоров?

– Все зависит от руководства «Локомотива». Мы в любой момент подстроимся, под любые даты и сроки. Ждем, когда эти сроки будут нам озвучены. Я читал слова Дмитрия Николаевича Ульянова [спортивного директора клуба] про следующую неделю, но с нами пока они не контактировали.

  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел за «Локомотив» 15 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
  • Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Интерес
1759411784
Этот ёжик бродит в тумане.
Ответить
...уефан
1759412030
...похоже Барин собрался деповскую кассу брать, как бы его не обломали...
Ответить
АЛЕКС 58
1759413860
Мы решили (точнее это мне так очень выгодно) продать залежавшийся товар как можно выгоднее. А товар то с гнильцой! Хорошо что в ЦСКА гниль не занесли
Ответить
