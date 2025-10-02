Колосков заявил, что титул «народной команды» у «Спартака» – это миф

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как сложилось представление, что «Спартак» является самой народной командой.

«Титул «Спартака» под названием «самая народная команда» – это миф, который сложился ещe со времeн Симоняна и Нетто. Затем продолжился во времена Романцева, Гаврилова, Черенкова, Дасаева. Мало кто помнит, но «Спартак» в те времена в Первую лигу вылетал и в Премьер-лиге кое-как ковырялся.

Чемпионами они, конечно, тоже становились. Но вот почему-то всe время «Спартак» считали самой народной и популярной командой. Люди могут сначала ходить на «Спартак», потом на «Зенит», а потом вообще на «Краснодар». Поэтому повторюсь, народность «Спартака» – это миф. Тем не менее это миф был, есть и останется ещe на долгие времена, как бы «Спартак» не играл.

Журналистам, болельщикам или ещe кому-то всe равно захочется сказать, что «Спартак» – самая народная команда. И я считаю, что ничего плохого в этом нет. Мифы тоже должны быть в футболе. Самое главное для «Спартака», чтобы этот миф подкреплялся реальными результатами, чемпионскими титулами, победами в Кубке России, хорошей игрой и хорошим поведением тренера.

Потому что такие тренеры, как Станкович, могут вообще распугать всех поклонников «Спартака». Короче говоря, есть этот миф – пусть и остаeтся», – сказал Колосков.