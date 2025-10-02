Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Колосков заявил, что титул «народной команды» у «Спартака» – это миф

Колосков заявил, что титул «народной команды» у «Спартака» – это миф

Вчера, 13:54
45

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как сложилось представление, что «Спартак» является самой народной командой.

«Титул «Спартака» под названием «самая народная команда» – это миф, который сложился ещe со времeн Симоняна и Нетто. Затем продолжился во времена Романцева, Гаврилова, Черенкова, Дасаева. Мало кто помнит, но «Спартак» в те времена в Первую лигу вылетал и в Премьер-лиге кое-как ковырялся.

Чемпионами они, конечно, тоже становились. Но вот почему-то всe время «Спартак» считали самой народной и популярной командой. Люди могут сначала ходить на «Спартак», потом на «Зенит», а потом вообще на «Краснодар». Поэтому повторюсь, народность «Спартака» – это миф. Тем не менее это миф был, есть и останется ещe на долгие времена, как бы «Спартак» не играл.

Журналистам, болельщикам или ещe кому-то всe равно захочется сказать, что «Спартак» – самая народная команда. И я считаю, что ничего плохого в этом нет. Мифы тоже должны быть в футболе. Самое главное для «Спартака», чтобы этот миф подкреплялся реальными результатами, чемпионскими титулами, победами в Кубке России, хорошей игрой и хорошим поведением тренера.

Потому что такие тренеры, как Станкович, могут вообще распугать всех поклонников «Спартака». Короче говоря, есть этот миф – пусть и остаeтся», – сказал Колосков.

  • «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР и 10 раз – чемпионат России.
  • Команда один раз выбывала из элитного дивизиона, отыграв в Первой лиге сезон-1977.

Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759408661
Да пусть зовут себя как угодно,лишь бы на вершину пьедестала не карабкались.Там теперь сплошь-антинародные команды.
Ответить
...уефан
1759409164
...Он старой пупукалкой выдавил - "Пи-ф-ф!" И ввысь потолка направил свой взор.., Старик простонал - "Спартак - это Миф!" Подумав, добавил - "Зениту - Позор!"...
Ответить
kvm
1759410200
какое неприятное чмо этот колосков...
Ответить
subbotaspartak
1759412690
Для бездомных тема хороша, Развлекайтесь кореша.
Ответить
somn
1759412895
А то мы не знали...
Ответить
NewLife
1759414769
Для таких невежд и флюгеров, как чиновник Колосков, повторяю: Спартак называют народной командой, из-за того, что она была создана из общественного спортивного объединения, в то время как другие команды в это время создавались государством.
Ответить
Павелий
1759414832
За период с 1960 по 1991-й годы Спартак участовал в 32 чемпионатах (в 1976 году играли два чемпионата), пропустив только 1977 год. За это время худшие достижения: 15 место - 1 раз 14 место - 1 раз 11 место - 1 раз 10 место - 1 раз 8 место - 2 раза 7 место - 1 раз 6 место - 1 раз 5 место - 2 раза 4 мечто - 4 раза Призёр или победитель - 18 (!) раз! Это называется "кое-как ковырялся"?! Перечисленный им временной период от игроков Нетто и Симоняня до игроков Романцева, Гаврилова, Черенкова продлился с 1948 по 1993 год,то есть 45 лет. То есть "миф" успешно держался и отражался в победах Спартака аж 45 лет! И Колоскова всё это никак не смущает. Вроде Колосков возглавлял РФС и должен разбираться в российском футболе, а несёт полную чушь.
Ответить
партизан84
1759417118
Ещё с одного пыль сдули, лишьбы потешить комплексы газированных.
Ответить
ySS
1759419330
Походу и Колоскова маразм одолевает. Народная команда - это прозвище, а не титул. Самая, не самая...) По-моему мнению, появилось оно, когда Спартак был единственной командой в элите Высшей (а не премьер) лиге СССР, за которой не стояло могущественное ведомство, с громадным мобилизационным ресурсом. Главные команды лучших футбольных республик принадлежали обществу Динамо, была широчайшая сеть СКА. Ковырялся, говорит, ну-ну, кто кроме Киева столько же наковырял?
Ответить
Oldtrafford83
1759467878
Почётный президент РФС Колосков это миф)))
Ответить
