Маркиньос описал Черчесова двумя словами

Нападающий «Спартака» Маркиньос охарактеризовал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. Они знакомы по работе в «Ференцвароше».
«Успехи Черчесова в «Ахмате»? Станислав Саламович – отличный тренер. Рад его успехам в «Ахмате». Но не скажу, что пристально слежу за карьерой других тренеров», – сказал Маркиньос.
- 6 августа Черчесов сменил в «Ахмате» уволенного Александра Сторожука.
- С новым тренером заключили контракт на 3 года.
- При нем «Ахмат» ни разу не проиграл в 7 турах РПЛ – 4 победы и 3 ничьих.
Источник: Sport24