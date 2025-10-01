Маркиньос описал Черчесова двумя словами

Нападающий «Спартака» Маркиньос охарактеризовал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. Они знакомы по работе в «Ференцвароше».

«Успехи Черчесова в «Ахмате»? Станислав Саламович – отличный тренер. Рад его успехам в «Ахмате». Но не скажу, что пристально слежу за карьерой других тренеров», – сказал Маркиньос.