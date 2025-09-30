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«Факел» выбрал нового тренера – это не Ташуев

30 сентября 2025, 21:34
1

Стало известно, кто возглавит «Факел» вместо уволенного Игоря Шалимова.

Новым главным тренером воронежской команды станет Олег Василенко.

Планируется, что в среду с ним подпишут контракт на два года, зарплата составит 1,2 миллиона рублей в месяц.

  • «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
  • Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
  • Ожидалось, что Шалимова сменит Сергей Ташуев.
  • Последнее место работы 51-летнего Василенко – новороссийский «Черноморец».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Факел Ташуев Сергей Василенко Олег
Комментарии (1)
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Городовой
1759343415
Дуркует Факел. Без экстрасенсов не обошлось. Мрак.
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