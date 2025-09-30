«Факел» выбрал нового тренера – это не Ташуев

Стало известно, кто возглавит «Факел» вместо уволенного Игоря Шалимова.
Новым главным тренером воронежской команды станет Олег Василенко.
Планируется, что в среду с ним подпишут контракт на два года, зарплата составит 1,2 миллиона рублей в месяц.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- Ожидалось, что Шалимова сменит Сергей Ташуев.
- Последнее место работы 51-летнего Василенко – новороссийский «Черноморец».
Источник: «Спорт-Экспресс»