«Факел» выбрал нового тренера – это не Ташуев

Стало известно, кто возглавит «Факел» вместо уволенного Игоря Шалимова.

Новым главным тренером воронежской команды станет Олег Василенко.

Планируется, что в среду с ним подпишут контракт на два года, зарплата составит 1,2 миллиона рублей в месяц.