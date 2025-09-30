Карпин объяснил, почему выпустил 19-летнего вратаря Расулова на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал выход в стартовом составе Курбана Расулова.

19-летний вратарь сыграет с «Краснодаром» с первых минут.

Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Не рискованно выставлять Расулова на матч против «Краснодара»?

– Нет, а почему рискованно?

– В прошлой игре Лунeв играл.

– И как мы сыграли? Проиграли. Будь это Лунeв или Расулов, нет никакой гарантии, что будет такой или иной результат.

Лунeв играл в Москве, сейчас будет Расулов. Два последних матча в Сочи и Самаре он отыграл на ноль.

Опять же, посмотреть на молодого вратаря в таких условиях, на таком стадионе против такой команды. Где на него ещe смотреть?