Радимов назвал Черчесова богом: «Снимаю перед ним шляпу»

Владислав Радимов высоко отозвался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

6 августа Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.

С новым тренером заключили контракт на три года.

При нем «Ахмат» ни разу не проиграл в 7 турах РПЛ – 4 победы и 3 ничьих.

«Саламыч вообще бог, здесь даже говорить нечего. Классный очередной матч, дисциплина налажена, и вообще многие команды, которые хотели поменять тренера, запоздали с приглашением Саламыча.

Поэтому то, что он творит, это вообще не удивляет ни разу. Команда там очень хорошего класса и по игрокам, по исполнителям, плюс добавили дисциплины, вот и «Ахмат» там, где есть.

Перед Черчесовым снимаю шляпу. И вообще не удивлюсь, если в следующем туре «Краснодар» проиграет «Ахмату», – заявил Радимов.