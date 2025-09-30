Радимов назвал Черчесова богом: «Снимаю перед ним шляпу»

Владислав Радимов высоко отозвался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.
- 6 августа Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
- С новым тренером заключили контракт на три года.
- При нем «Ахмат» ни разу не проиграл в 7 турах РПЛ – 4 победы и 3 ничьих.
«Саламыч вообще бог, здесь даже говорить нечего. Классный очередной матч, дисциплина налажена, и вообще многие команды, которые хотели поменять тренера, запоздали с приглашением Саламыча.
Поэтому то, что он творит, это вообще не удивляет ни разу. Команда там очень хорошего класса и по игрокам, по исполнителям, плюс добавили дисциплины, вот и «Ахмат» там, где есть.
Перед Черчесовым снимаю шляпу. И вообще не удивлюсь, если в следующем туре «Краснодар» проиграет «Ахмату», – заявил Радимов.
Источник: «РБ Спорт»