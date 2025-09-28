Введите ваш ник на сайте
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей

Сегодня, 14:14
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк готов поспорить на деньги с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Я хорошо знаю Талалаева и как он работает. Уверен, что к зимней паузе «Балтика» будет находиться в районе восьмого места.

Текущая ситуация – это эффект выхода в РПЛ, мотивационная составляющая, все хотят себя проявить.

Я готов поспорить на миллион рублей с Андреем Талалаевым, что «Ахмат» по итогам нынешнего сезона будет выше, чем «Балтика».

Талалаев мой товарищ и должен подтвердить, что он согласен на такое пари», – сказал Селюк.

  • «Балтика» набрала 17 очков в 9 матчах РПЛ и идет на 5-м месте в таблице лиги.
  • «Ахмат» занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15 баллами после 10 туров.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Ахмат Талалаев Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759058798
Чего все эти проходимцы околофутбольные,живущие во враждебных государствах, типа Испании, лезут под руку к работящим русским людям?
Ответить
TOMSON
1759060746
Я бы возможно принял. Ну при условии, будь у меня лишний миллион.
Ответить
Ziklop
1759062449
Он за базар не отвечает, только пиариться этот селюк...
Ответить
BRAZILES
1759066834
балтика в конце сезона будет занимать 12 место и ниже
Ответить
Все новости
  • Читайте нас: 