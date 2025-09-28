Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей

Футбольный агент Дмитрий Селюк готов поспорить на деньги с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

«Я хорошо знаю Талалаева и как он работает. Уверен, что к зимней паузе «Балтика» будет находиться в районе восьмого места.

Текущая ситуация – это эффект выхода в РПЛ, мотивационная составляющая, все хотят себя проявить.

Я готов поспорить на миллион рублей с Андреем Талалаевым, что «Ахмат» по итогам нынешнего сезона будет выше, чем «Балтика».

Талалаев мой товарищ и должен подтвердить, что он согласен на такое пари», – сказал Селюк.