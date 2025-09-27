Слишкович отреагировал на 2:5 «Оренбурга» от «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился эмоциями от игры 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:5).

Покер у «Зенита» оформил Максим Глушенков.

Он уже забивал «Оренбургу» в этом сезоне в Кубке.

«Оренбург» остается в зоне переходных матчей РПЛ.

– Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов – это наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.

– Наверное, все же можно найти что‑то хорошее?

– Так можно сказать про любую игру. Но наши проблема надо срочно решать. Это серьезные проблемы.