Баринов связал победу «Локо» над «Рубином» с божьей помощью

Сегодня, 20:17

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

– Непростой матч. Что можно выделить с точки зрения футбола?

– В плане футбола мне 60 минут всe очень нравилось: много контроля мяча, не так много опасных моментов. Надо отдать должное «Рубину» – они хорошо обороняются. Хорошо, что выиграли.

– 60 минут понравились. А какие моменты не понравились?

– Все складывается от игры. У «Рубина» стало больше навесов, больше передач на Даку. У нас Коля (Комличенко) вышел вторым нападающим, тоже упростили игру. Дотерпели. В последних играх мы на последних минутах пропускали. Когда пропустили, тоже расстроился, но боженька нам помог.

  • «Локо» вышел на 1-е место.
  • Москвичи прервали серию из 5 ничьих в РПЛ.
  • В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Баринов Дмитрий
