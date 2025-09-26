Введите ваш ник на сайте
Тренер «Ростова» оценил качество экспертизы Бубнова

Сегодня, 13:28

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказался о бывшем защитнике сборной СССР Александре Бубнове.

«Смотрю ли я футбольные шоу? Нет. Недавно вернулся Александр Бубнов? Это серьезный человек. Он сказал, что у «Ростова» нет шансов против «Краснодара»? Александр Бубнов может много чего говорить, даже достаточно интересные вещи, с которых можно посмеяться и над которыми можно задуматься.

Я помню, он недавно говорил, что против «Спартака» у кого-то тоже нет шансов – та команда выиграла. Сразу же нашли какие-то объяснения: «Ну, бывает, что такое происходит». Для этого шоу, наверное, нужно, чтобы там говорили интересные и неинтересные вещи. Посмотрим, суббота покажет.

Я воспринимаю Бубнова, как эксперта или как шоумена? Наверное, больше, как шоумена. Как эксперт… Просто иногда он говорит такие вещи, которые неуместны в той ситуации. Ему так больше нравится, это его право, взрослый человек с большим футбольным опытом. Наверное, понимает, что говорит», – сказал Осинов.

  • 27 сентября «Ростов» примет дома «Краснодар» в 10-м туре РПЛ. Начало в 19:00 мск.
  • «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ с 9 очками после 9 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Осинов Михаил Бубнов Александр
