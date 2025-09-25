Введите ваш ник на сайте
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ

Сегодня, 18:06
1

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев ответил, каких футболистов считает сейчас лучшими в РПЛ.

– Кто для вас лучший игрок РПЛ сейчас?

Лeша Батраков. Ещe отмечу Кирилла Глебова. Очень нравится Матвей Кисляк. Говорили, что у нас нет молодых игроков. Не согласен: в РПЛ достаточно ребят, которые уже выходят в основе и демонстрируют зрелый футбол. И готовы попасть в сборную России по спортивным критериям.

– Нужно ли этим ребятам уезжать в Европу? Было много слухов про Батракова и Кисляка.

– Слухи были, есть и будут всегда. У каждого случай индивидуален, повторюсь. Если тренер потенциального нового клуба готов довериться и дать игровое время, тогда почему нет? Если же только для ротации, то абсолютно нет.

И всe-таки хочется, чтобы молодые ребята украшали чемпионат России. Наш чемпионат, по моему мнению, классный, интересный, с интригами и бескомпромиссной борьбой. Это зрелищный продукт.

Поэтому я за то, чтобы молодые сначала проявляли себя здесь, крепли, а потом уже делали шаг вперeд.

Еще по теме:
Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России 1
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
Сычев прокомментировал решение возобновить карьеру
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Сычев Дмитрий Кисляк Матвей Глебов Кирилл Батраков Алексей
Комментарии (1)
Цугундeр
1758813888
)) Ты, пёс беспородный , сначала сделал шаг вперёд вместе со своим папашей, потом обгадился и скитался по чужим будкам. Учит ещё.( Хотя, за слёзы вместе с Кержаковым на прос.р.атом ч.м. 2002 можно простить.
Ответить
