Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил уверенность, что в текущем сезоне борьба за победу в чемпионате России будет идти до последнего тура.
– После матча [«Краснодар» – «Зенит» (0:2)] у вас изменилось представление о том, кто фаворит РПЛ?
– У меня изменилось, да. Изменилось мнение знаешь с какой точки зрения? У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба.
То есть не будет какого-то явно фаворита, который там за четыре-пять туров станет чемпионом. Просто я думал, что если «Краснодар» обыграет «Зенит» сейчас, то в теории они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство. Сейчас я думаю, что будет борьба.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 туров. «Зенит» идет 5-м с 16 баллами.
- «Быки» выиграли чемпионат России в прошлом сезоне. Петербургский клуб до этого побеждал в турнире 6 раз подряд.
Источник: YouTube-канал BetBoom Sports