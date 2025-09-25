Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил уверенность, что в текущем сезоне борьба за победу в чемпионате России будет идти до последнего тура.

– После матча [«Краснодар» – «Зенит» (0:2)] у вас изменилось представление о том, кто фаворит РПЛ?

– У меня изменилось, да. Изменилось мнение знаешь с какой точки зрения? У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба.

То есть не будет какого-то явно фаворита, который там за четыре-пять туров станет чемпионом. Просто я думал, что если «Краснодар» обыграет «Зенит» сейчас, то в теории они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство. Сейчас я думаю, что будет борьба.