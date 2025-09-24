Введите ваш ник на сайте
Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»

Вчера, 23:42
1

Новичок «Рубина» Далер Кузяев подробно рассказал о переходе в казанский клуб.

– Эмоции естественно положительные! Во-первых, я вернулся на родину и здесь в Татарстане я родился, в Набережных Челнах. Это мой родной регион. Я очень рад оказаться в этой команде.

С главным тренером Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] я делал свои первые шаги в Премьер-лиге. И когда появилась возможность снова с ним поработать, я согласился.

«Рубин» показывает очень стабильную и хорошую игру, все лидеры чемпионата отмечают, как непросто играть с казанской командой. И мне интересен этот вызов, хочется сделать этот новый шаг.

– У тебя есть знакомые в команде, а также ты хорошо знаешь тренера. Насколько этот фактор повлиял на твое решение?

– В первую очередь я отталкивался от спортивной составляющей. Я знаю Олега Иванова, Антона Швеца, был в сборной с Артуром Нигмауллиным. В первую очередь я смотрел на команду в целом.

Естественно, ребята помогут мне в адаптации в команде и клубе. Думаю, моя адаптация не затянется слишком долго.

– Какие у тебя ожидания от своего перехода в «Рубин»?

– Хочется поскорее набрать кондиции, начать тренироваться с командой, потому что довольно много я пропустил. И хочется начать играть, побеждать вместе с командой, приносить очки.

Кто знает, нашей команде по силам высокие цели. У «Рубина» есть хорошие шансы.

– У местной публики особое отношение к игрокам, которые из Татарстана. Твой переход вызывает положительные эмоции ещe и потому, что ты вернулся на родину.

– Я с нетерпением жду встречи с болельщиками «Рубина» на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, этой мой народ, ведь я – татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я – нет. Не нужно забывать свои корни.

Я смотрел матчи «Рубина» и вижу, что в каждой игре команда умирает на поле и нет равнодушных, как и говорит Рашид Маматкулович.

Действительно хочется стать частью этого коллектива и тоже биться за эту команду и побеждать. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку!

  • 32-летний Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
  • С «Рубином» он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.

Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузяев Далер
"Мои родители знают татарский язык, а я – нет" лет 10 назад, а может и раньше, один верховный му-дак на полном серьёзе задвигал тему, что татарский язык должен быть вторым государственным, и нужно ввести его в школах. ведь на нём, по его подсчётам, разговаривает аж 4% населения, другие языки и близко даже к этой отметке не подобрались. ну типа удмуртский, башкирский и т.д. теперь же идёт отказ от английского (вражеского, из недружественных стран). всего 2 часа в неделю в школах. а освободившиеся часы заменили на уроки патриотизма, или что-то в этом роде. слушают шамана и газманова, учат гимн и военные песни. круто, да? вот это импортозаместили вражий язык!
