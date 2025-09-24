Введите ваш ник на сайте
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России

Сегодня, 16:12
4

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке вернуть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

– Вы когда-нибудь звали Игоря Акинфеева в сборную?

– Да, когда мы только пришли в сборную, спросил Игоря, может ли он вернуться. Потому что на тот момент тренерскому штабу ещe не было понятно, кто будет первым номером, но было ясно, что если Игорь будет в сборной, то он бы убрал эту головную боль тренерам. У Игоря были объективные причины, по которым он сосредоточился на выступлениях за клуб.

  • Кафанов стал тренером вратарей сборной России после назначения главным тренером национальной команды Валерия Карпина в 2021 году.
  • 39-летний Акинфеев завершил выступления за сборную России после ЧМ-2018.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Кафанов Виталий
