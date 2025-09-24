Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке вернуть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

– Вы когда-нибудь звали Игоря Акинфеева в сборную?

– Да, когда мы только пришли в сборную, спросил Игоря, может ли он вернуться. Потому что на тот момент тренерскому штабу ещe не было понятно, кто будет первым номером, но было ясно, что если Игорь будет в сборной, то он бы убрал эту головную боль тренерам. У Игоря были объективные причины, по которым он сосредоточился на выступлениях за клуб.