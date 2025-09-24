Смолов назвал лучшего игрока в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в гостевом матче 9-го тура РПЛ с «быками» (2:0).
«Для меня он точно лучший игрок матча. Был приятно удивлен. Он же парень, который не очень любит черновую работу, оборонительную – а в этом матче много двигался, опускался, не выключался. Конечно, он не будет отбирать столько мячей, сколько [Вильмар] Барриос, ему это и не надо. Но как он отрабатывал в обороне с точки зрения требований!» – сказал Смолов.
- В этом матче Глушенков отметился голом и передачей.
- Эксперты «Матч ТВ» признали лучшим игроком вингера «Зенита» Луиса Энрике, который также сделал «1+1» в этой встрече.
Источник: Спортс''