Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1

Сегодня, 00:24

«Реал» продолжает идти без потерянных очков в чемпионате Испании.

В 6-м туре мадридцы на выезде крупно обыграли «Леванте» – 4:1.

В первом тайме Винисиус Жуниор забил сам и ассистировал Франко Мастантуоно на дебютный гол.

После перерыва результативные действия в свой актив записывал Килиан Мбаппе – сначала он реализовал пенальти, который сам и заработал, а затем отличился с игры.

Испания. Примера. 6 тур
Леванте - Реал - 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 - Винисиус, 28; 0:2 - Ф. Мастантуоно, 38; 1:2 - К. Этта, 54; 1:3 - К. Мбаппе, 64 (с пенальти); 1:4 - К. Мбаппе, 66.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Леванте
