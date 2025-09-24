Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1

«Реал» продолжает идти без потерянных очков в чемпионате Испании.
В 6-м туре мадридцы на выезде крупно обыграли «Леванте» – 4:1.
В первом тайме Винисиус Жуниор забил сам и ассистировал Франко Мастантуоно на дебютный гол.
После перерыва результативные действия в свой актив записывал Килиан Мбаппе – сначала он реализовал пенальти, который сам и заработал, а затем отличился с игры.
Испания. Примера. 6 тур
Леванте - Реал - 1:4 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Винисиус, 28; 0:2 - Ф. Мастантуоно, 38; 1:2 - К. Этта, 54; 1:3 - К. Мбаппе, 64 (с пенальти); 1:4 - К. Мбаппе, 66.
Источник: «Бомбардир»