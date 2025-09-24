Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1

«Реал» продолжает идти без потерянных очков в чемпионате Испании.

В 6-м туре мадридцы на выезде крупно обыграли «Леванте» – 4:1.

В первом тайме Винисиус Жуниор забил сам и ассистировал Франко Мастантуоно на дебютный гол.

После перерыва результативные действия в свой актив записывал Килиан Мбаппе – сначала он реализовал пенальти, который сам и заработал, а затем отличился с игры.