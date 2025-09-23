Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»

Сегодня, 18:40

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги проигранного матча 5-го тура Лиги 1 против «Марселя».

  • «Ле Классико» на «Велодроме» перенесли с воскресенья на понедельник из-за погодных условий.
  • Из-за этого несколько футболистов «ПСЖ» пропустили игру ради участия в церемонии вручения «Золотого мяча».
  • Без них парижане уступили со счетом 0:1 из-за вратарской ошибки Люка Шевалье.

«Первое поражение в этом сезоне. Причем от принципиального соперника.

Игры в Марселе не бывают легкими. Тем более, когда пропускаем быстрый гол. А дальше, как и бывает в таких нервных и принципиальных встречах, игра превратилась в сплошные паузы, контакты, срывы атак и стыки.

Слишком много эмоций ушло на споры, а не на футбол. Уверен, если бы матч оставался именно футбольным, мы могли бы добиться положительного результата. Но он скатился в выяснение отношений.

Для меня каждое поражение – это урок. Вчерашний результат показал, как легко можно увязнуть в свистках и эмоциях, упустив время на то, чтобы изменить ситуацию.

И в то же время отличный пример того, как можно засушить игру и испортить сопернику все планы.

Работаем дальше. Готовимся к следующему туру», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе 1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову 1
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
19:07
3
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
4
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
18:40
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
18:27
2
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
18:18
7
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
18:12
8
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
17:55
1
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
17:31
8
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
17:03
6
Все новости
Все новости
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
15:00
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
12:38
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
09:30
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
07:50
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
01:15
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
01:01
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
00:50
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
00:27
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
12
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
Вчера, 23:11
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
4
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
2
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
Вчера, 21:50
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
Вчера, 20:23
4
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
Вчера, 20:08
1
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
Вчера, 10:59
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
Вчера, 09:28
1
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
21 сентября
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
21 сентября
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 