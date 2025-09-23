Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги проигранного матча 5-го тура Лиги 1 против «Марселя».

«Ле Классико» на «Велодроме» перенесли с воскресенья на понедельник из-за погодных условий.

Из-за этого несколько футболистов «ПСЖ» пропустили игру ради участия в церемонии вручения «Золотого мяча».

Без них парижане уступили со счетом 0:1 из-за вратарской ошибки Люка Шевалье.

«Первое поражение в этом сезоне. Причем от принципиального соперника.

Игры в Марселе не бывают легкими. Тем более, когда пропускаем быстрый гол. А дальше, как и бывает в таких нервных и принципиальных встречах, игра превратилась в сплошные паузы, контакты, срывы атак и стыки.

Слишком много эмоций ушло на споры, а не на футбол. Уверен, если бы матч оставался именно футбольным, мы могли бы добиться положительного результата. Но он скатился в выяснение отношений.

Для меня каждое поражение – это урок. Вчерашний результат показал, как легко можно увязнуть в свистках и эмоциях, упустив время на то, чтобы изменить ситуацию.

И в то же время отличный пример того, как можно засушить игру и испортить сопернику все планы.

Работаем дальше. Готовимся к следующему туру», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.