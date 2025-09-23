Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»

Владислав Радимов высказался о том, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.

«Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы. У него есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать.

Глушенков, я умоляю, пожалуйста, отпразднуй следующий гол. Отпразднуй следующий гол жестом Аршавина», – заявил Радимов.