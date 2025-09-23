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  • Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»

Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»

23 сентября 2025, 14:50
12

Владислав Радимов высказался о том, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара».

  • Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
  • Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.

«Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы. У него есть еще 10 человек в команде, которые хотят праздновать.

Глушенков, я умоляю, пожалуйста, отпразднуй следующий гол. Отпразднуй следующий гол жестом Аршавина», – заявил Радимов.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Глушенков Максим Радимов Владислав
Комментарии (12)
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1758628303
Молодец,что нет празднует.Задолбали эти бабские искусственные эмоции миллионеров.Четыре в матче забей,тогда празднуй.
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Project Бабангида
1758628740
и бывает всю дискотеку с танцами обниманцами пересмотришь, а потом бац....и ВАР отменил))
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Skull_Boy
1758628780
Открою тайну ты тоже у всех зае...
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...уефан
1758629252
...красивые понты дороже некрасивых эмоций...
Ответить
алдан2014
1758631704
Кто понял ,что хотел Радимов этим сказать?
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Цугундeр
1758631743
Владик раздражает миллионов на десять больше людей.) И ничего, живут с этим.)
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АК 68
1758632843
Хочет празднует, хочет нет - его дело. Не будет же он специально радоваться чтобы тебе, владюшка, угодить и не раздражать тебя.
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TOMSON
1758634776
Когда действительно важный гол забивают, тогда идет искреннее празднование, а не эта вся клоунада… Не хочет Глушенков претворятся и не выглядеть идиотом это его право
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Томик
1758635291
Вот такой он говнюк, но, су*а, талантливый - не отнять.
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subbotaspartak
1758636198
Правильно, все как один... "пальцы в рот и весёлый свист"... С. Есенин
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