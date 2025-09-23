Реакция Мостового на поведение Глушенкова

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча с «Краснодаром».
«Глушенкова месяц назад критиковали. Сейчас не дали приз лучшему игроку. Он затаил обиду. Это эмоции, нормально. В свое время и Аршава так же стоял. Я тоже много раз так себя вел. Футбол – игра живых людей», – сказал Мостовой.
- Во время интервью по окончании встречи 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) Глушенков односложно отвечал на вопросы.
- Работавшие в эфире «Матч ТВ» Тимур Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча – награду дали Луису Энрике.
Источник: РИА «Новости»