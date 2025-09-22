Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

У Андрея Аршавина есть вопросы к судейству в заключительном матче 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

2 из 3 голов они забили с пенальти.

Игру судил Алексей Сухой.

«В мою обычную эпоху без ВАР я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на ВАР считает не так.

Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так. То есть, все те 20–30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро?

Или нам скажут, что трактовки опять поменялись? Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, – это не пенальти.

Тогда этот пенальти назначен неверно», – сказал Аршавин.