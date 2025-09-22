Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

Вчера, 21:58
11

У Андрея Аршавина есть вопросы к судейству в заключительном матче 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

«В мою обычную эпоху без ВАР я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на ВАР считает не так.

Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так. То есть, все те 20–30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро?

Или нам скажут, что трактовки опять поменялись? Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, – это не пенальти.

Тогда этот пенальти назначен неверно», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Аршавин Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1758568650
Все зависит от того кто с кем играет. Могут поставить, а могут и нет.
Ответить
Таврида
1758568772
Как тогда назвать пенальти на Абдулкадырове со Спартаком? Это вообще полная шляпа, ему руку сзади подбили под мяч.
Ответить
vvv123
1758569372
Трактовки меняются в соответствии с тем какое было задание.Только и всего! Судьи, они же на службе, это надо понимать!
Ответить
Artemka444
1758569962
Судят по разному все
Ответить
erybov1965
1758571215
Пока не будет точных конкретных правил,без всяких усилий,натяжений,силовых увеличений и т.д.,все будет продолжаться по-прежнему.Сейчас еще и богатые букмекерские конторы подключились,представляете какие там деньги?
Ответить
dimag
1758571336
Аршавин наверно после пивасика слушал эти правила , каторые ему обьясняли. А на самом деле - Рикошет от своего тела в руку — серая зона.Если мяч отскочил от ноги, колена, или даже головы в руку, которая прижата к телу — нарушения нет. Но если рука торчала в сторону — готовься к свистку. В данном случае плечо было прижато ,а рука от локтя торчала в сторону. Мяч попал не в плечо ,а в руку после локтя,то есть в оттапыреную руку,к тому-же мяч двигался в сторону створа ворот ,а не кудато мимо.
Ответить
saf05
1758571476
Аршавин из ума выжил
Ответить
