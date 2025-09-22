Введите ваш ник на сайте
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича

Сегодня, 21:18
5

Сергей Ташуев высказался о наказании для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба отстранили на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) 13 сентября.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

– Месяц дисквалификации Станковичу – адекватное наказание?

– И мы можем иногда словечко сказать, правда, потом улыбнуться и спокойно отреагировать. Станковичу надо понимать, что он не имеет права так себя вести.

Я уверен, что в Италии он бы так себя не вел дерзко. А здесь в России может себе позволить. Ты профессионал, на тебя смотрят не только футболисты, но и болельщики, люди с семьями приходят на стадион, с детьми.

И так себя вести. Тренер – это сенсей, учитель, педагог. А сенсей всегда спокоен, уравновешен. Внутри все может кипеть, но эмоции нужно проявлять в правильном русле для команды.

Я как-то с «Анжи» играл, нас судил Карасев, я начал специально эмоционировать. Он подходит: «Не мешайте мне работать». «Сережа, я тоже работаю. Оказываю на тебя давление». Посмеялись и пошли дальше.

Нужно позитивно все воспринимать. Кстати, Станкович не первый, шесть матчей давали Виллаш-Боашу в «Зените».

– И все же, отстранение на месяц – это не слишком сурово?

– А как по-другому? Ничего себе! Ты такие эмоции проявляешь, провоцируешь людей. Люди по-разному реагируют, могло что угодно случиться.

В былые времена болелы полетели бы на поле. Ты не имеешь на такое права, на тебя камеры смотрят, страна, все реагируют на тебя.

Тем более, было бы на что так реагировать – ты лучше своим защитникам предъяви.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
  • Читайте нас: 