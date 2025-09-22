Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»

Юрий Семин порассуждал о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

Серба отстранили на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) 13 сентября.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Сегодня «Спартак» такой же, каким был и раньше: команда на пятом месте, впереди есть клубы посильнее. Вот и все.

Чтобы Станкович играл в настоящий спартаковский футбол – нужно снова возвращать Романцева. Тогда хотя бы начнут играть. Олег Иванович будет сидеть на скамейке – и результат уже будет не хуже!

У Станковича за спиной много завоеванных трофеев, серьезная работа. Может быть, ему просто не хватает времени. В «Спартаке» же всем нужно посмотреть на себя.

Сейчас все валят на одного Станковича. Но ведь именно вы его брали: знали о его заслугах, видели его эмоциональность, понимали, как он тактически работает в других командах.

Возьмите ответственность на себя – и окажите ему помощь», – посоветовал Семин.