Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»

Юрий Семин порассуждал о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
- Серба отстранили на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
- Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) 13 сентября.
- Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».
«Сегодня «Спартак» такой же, каким был и раньше: команда на пятом месте, впереди есть клубы посильнее. Вот и все.
Чтобы Станкович играл в настоящий спартаковский футбол – нужно снова возвращать Романцева. Тогда хотя бы начнут играть. Олег Иванович будет сидеть на скамейке – и результат уже будет не хуже!
У Станковича за спиной много завоеванных трофеев, серьезная работа. Может быть, ему просто не хватает времени. В «Спартаке» же всем нужно посмотреть на себя.
Сейчас все валят на одного Станковича. Но ведь именно вы его брали: знали о его заслугах, видели его эмоциональность, понимали, как он тактически работает в других командах.
Возьмите ответственность на себя – и окажите ему помощь», – посоветовал Семин.
- В воскресенье «Спартак» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1).
- Московская команда поднялась на 6-е место в таблице РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до 4 очков.
- Следующий соперник – «Пари НН» (28 сентября).