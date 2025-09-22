Прогноз Титова на карьеру Талалаева

Бывший спартаковец Егор Титов оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».

«Надо отметить тренерский штаб «Балтики». По-моему, они уже два-три раза выводили команды из ФНЛ. Здесь уже нужно заметить, что есть положительная тенденция. Наверное, скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе. Это не за горами.

«Балтика» мне интересна. Очень нравилась, когда там работал Игнашевич. Команда была узнаваема. Но увы – вылетели. Наверное, сегодня мы видим больше дисциплины. Здесь видна работа Талалаева», – сказал Титов.