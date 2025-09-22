Введите ваш ник на сайте
Прогноз Титова на карьеру Талалаева

Сегодня, 00:42

Бывший спартаковец Егор Титов оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».

«Надо отметить тренерский штаб «Балтики». По-моему, они уже два-три раза выводили команды из ФНЛ. Здесь уже нужно заметить, что есть положительная тенденция. Наверное, скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе. Это не за горами.

«Балтика» мне интересна. Очень нравилась, когда там работал Игнашевич. Команда была узнаваема. Но увы – вылетели. Наверное, сегодня мы видим больше дисциплины. Здесь видна работа Талалаева», – сказал Титов.

  • Талалаев в прошлом сезоне привел «Балтику» к победе в Первой лиге.
  • Калининградцы идут в РПЛ 2-ми.
  • В 9 матчах сезона РПЛ у «Балтики» 0 поражений.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Титов Егор Талалаев Андрей
