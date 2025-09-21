Мусаев определил, кто флагман российского футбола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий перед матчем 9-го тура РПЛ против «Зенита».

«Важная игра. «Зенит» – второй, мы первые были в прошлом сезоне, до этого они шесть раз брали чемпионство. «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. Но за эту игру дают такие же три очка, как и за другие.

Что касается Джона Кордобы, он 70 минут сыграл в матче Кубка России. Думаю, он в нормальном боевом состоянии. Центральные защитники – это то, что мы меньше всего подвергаем ротации, только вынужденные изменения. Коста и Тормена в прошлом сезоне провели почти полностью вдвоeм. Сейчас выходит Жубал, его процесс адаптации продолжается, но он игрок очень высокого уровня. Мы много разговариваем, тренируемся. Надеюсь, всe будет хорошо.

Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе», – сказал Мусаев.