Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев определил, кто флагман российского футбола

21 сентября, 19:57
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий перед матчем 9-го тура РПЛ против «Зенита».

«Важная игра. «Зенит» – второй, мы первые были в прошлом сезоне, до этого они шесть раз брали чемпионство. «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. Но за эту игру дают такие же три очка, как и за другие.

Что касается Джона Кордобы, он 70 минут сыграл в матче Кубка России. Думаю, он в нормальном боевом состоянии. Центральные защитники – это то, что мы меньше всего подвергаем ротации, только вынужденные изменения. Коста и Тормена в прошлом сезоне провели почти полностью вдвоeм. Сейчас выходит Жубал, его процесс адаптации продолжается, но он игрок очень высокого уровня. Мы много разговариваем, тренируемся. Надеюсь, всe будет хорошо.

Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе», – сказал Мусаев.

Еще по теме:
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар» 15
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу» 13
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1758476840
Соломку стелит... =)
Ответить
Главные новости
Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора
21:38
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
20:55
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
20:44
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова
20:20
1
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
20:00
1
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
19:50
1
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
19:40
5
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
19:07
13
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
15
Все новости
Все новости
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
21:21
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
20:33
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
19:40
5
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
15
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
18:27
3
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
18:18
11
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
18:12
13
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
17:31
9
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
17:03
7
Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой
16:42
1
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»
16:16
4
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»
15:45
31
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
15:15
8
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
14:50
14
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
14:38
7
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
14:28
9
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
14:14
16
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
13:59
5
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ
13:50
5
«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
13:36
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
13:29
11
Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом
13:18
1
Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»
13:06
6
Мостовой отреагировал на рекордное число бразильцев в матче «Краснодар» – «Зенит»
12:58
3
Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА
12:48
10
Кузяев согласовал контракт с новым клубом
12:32
8
Кисляк рассказал о своей вредной привычке
12:27
Глушаков объяснил, почему его можно назначить тренером «Спартака»
12:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 