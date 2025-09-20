Солари объяснил агрессивное поведение Станковича

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Деян – эмоциональный тренер, это правда. Но его реакция зачастую оправдана спорными судейскими решениями, на которые он и резко реагирует. Это нормально, у всех у нас бывают эмоции», – сказал Солари.