Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Станкович так и не завел кота! Кот урчанием мог бы с тренера снять стресс! И помочь в нынешней ситуации удар держать! А теперь и кота нет, и уволят скоро Станковича! Аккурат после дисквалификации!» – написал Губерниев.