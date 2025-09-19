Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»

Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»

Вчера, 22:57

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Станкович так и не завел кота! Кот урчанием мог бы с тренера снять стресс! И помочь в нынешней ситуации удар держать! А теперь и кота нет, и уволят скоро Станковича! Аккурат после дисквалификации!» – написал Губерниев.

Еще по теме:
Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек» 1
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича 2
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
